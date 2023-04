Russia, 25 anni di carcere ad attivista di opposizione Kara-Murza (Di lunedì 17 aprile 2023) caption id="attachment 341419" align="alignleft" width="150" Vladimir Kara-Murza/captionIl Tribunale della città di Mosca ha condannato oggi l'attivista di opposizione, Vladimir Kara-Murza, riconosciuto come agente straniero in Russia, a 25 anni di carcere per tradimento di Stato e diffusione di informazioni false sull'esercito russo. Lo riferisce la Ria Novosti, spiegando che la pena dovrà essere scontata "in una colonia penale con regime rigoroso".In realtà, Kara-Murza era già in detenzione preventiva da un anno, dall'aprile 2022. Il giudice ha accolto le richieste del procuratore, che aveva chiesto la pena più alta prevista dal codice per questi reati. Gli inquirenti sostengono, inoltre, che abbia ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 17 aprile 2023) caption id="attachment 341419" align="alignleft" width="150" Vladimir/captionIl Tribunale della città di Mosca ha condannato oggi l'di, Vladimir, riconosciuto come agente straniero in, a 25diper tradimento di Stato e diffusione di informazioni false sull'esercito russo. Lo riferisce la Ria Novosti, spiegando che la pena dovrà essere scontata "in una colonia penale con regime rigoroso".In realtà,era già in detenzione preventiva da un anno, dall'aprile 2022. Il giudice ha accolto le richieste del procuratore, che aveva chiesto la pena più alta prevista dal codice per questi reati. Gli inquirenti sostengono, inoltre, che abbia ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : Condannato a 25 anni di carcere in Russia per aver criticato l'aggressione dell'Ucraina. La difesa di quest'ultima… - castellettir : 'La Russia sarà libera. Ditelo a tutti', ha gridato Vladimir Kara-Murza dopo la condanna a 25 anni di carcere per t… - emmedibi : ‘La Russia sarà libera, ditelo a tutti’. Il minimo che possiamo fare subito è dirle a tutti, queste parole di Vladi… - BertoldoMicio : RT @dave_bianchi80: #Russia Condannato a 25 anni il dissidente Kara Murza per aver espresso la sua opinione. Dove sono i #parlatecidiAssang… - JanvarMassa : Tredici anni dopo la fine dell'Unione Sovietica, l'establishment della stampa americana sembrava desideroso di tras… -