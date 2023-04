Ruote quadrate, la prima bici sta spopolando su YouTube (Di lunedì 17 aprile 2023) A realizzarla è stato l'ingegnere ucraino Sergii Gordieiev che, sul suo canale “The Q”, ha mostrato tutti passaggi della costruzione ottenendo in pochi giorni 5 milioni di visualizzazioni Leggi su wired (Di lunedì 17 aprile 2023) A realizzarla è stato l'ingegnere ucraino Sergii Gordieiev che, sul suo canale “The Q”, ha mostrato tutti passaggi della costruzione ottenendo in pochi giorni 5 milioni di visualizzazioni

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : VIDEO: Possibile pedalare su ruote quadrate? - SpazioCiclismo : Nelle ultime ore è diventato virale un video in cui si vede un uomo riuscire a pedalare su una bici con ruote quadr… - Spartaco67_ : Questo ingegnere ha costruito una bici dalle ruote quadrate (che funziona) - Miti_Vigliero : RT @FranceskoNew: Non parlare dei danni di #covid19, non indossare??, alludere che sia tutto finito, tanto è 'endemico', 'mild', c'è l'immun… - Nanoalto : RT @FranceskoNew: Non parlare dei danni di #covid19, non indossare??, alludere che sia tutto finito, tanto è 'endemico', 'mild', c'è l'immun… -

Bici con ruote quadrate: la nuova frontiera della bicicletta Quante volte avete pensato ad una bici con ruote quadrate Un intrepido YouTuber ha deciso di costruirla davvero: una bella bici con pneumatici quadrati. La bicicletta con ruote quadrate creata dall'inventore di YouTube The Q è una vera e ... I linguaggi di programmazione impediscono l'adozione su larga scala della DeFi Ma investire un maggior numero di risorse nella risoluzione di questo problema sarebbe come potenziare il motore di un'automobile con le ruote quadrate: è vero, la sua velocità aumenterebbe... ma vi ... Kia EV9: svelate le caratteristiche Nonostante le forme quadrate, l'indice di coefficiente aerodinamico è buono, attestandosi a 0,28. ... DUE O QUATTRO RUOTE MOTRICI - La Kia EV9 sarà offerta a trazione posteriore (RWD), con un singolo ... Quante volte avete pensato ad una bici conUn intrepido YouTuber ha deciso di costruirla davvero: una bella bici con pneumatici quadrati. La bicicletta concreata dall'inventore di YouTube The Q è una vera e ...Ma investire un maggior numero di risorse nella risoluzione di questo problema sarebbe come potenziare il motore di un'automobile con le: è vero, la sua velocità aumenterebbe... ma vi ...Nonostante le forme, l'indice di coefficiente aerodinamico è buono, attestandosi a 0,28. ... DUE O QUATTROMOTRICI - La Kia EV9 sarà offerta a trazione posteriore (RWD), con un singolo ... Questo ingegnere ha costruito una bici dalle ruote quadrate (che funziona) Corriere TV La prima bici al mondo con ruote quadrate che rotolano Grazie alla tecnologia moderna si è potuto andare anche oltre i limiti della fisica, realizzando quella che risulta essere la prima bici con ruote quadrate che rotolano. La tecnologia moderna offre an ... Questo ingegnere ha costruito una bici dalle ruote quadrate (che funziona) Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ... Grazie alla tecnologia moderna si è potuto andare anche oltre i limiti della fisica, realizzando quella che risulta essere la prima bici con ruote quadrate che rotolano. La tecnologia moderna offre an ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...