Running | Biella-Graglia 2023 | trionfano Robert Grant Britton e Matilde Bonino

(Di lunedì 17 aprile 2023) In archivio la 20ª riedizione della-Santuario di, che ha visto 164 partecipanti gareggiare nella mattinata di domenica 16 aprile sullo storico percorso di 11,3 km con un dislivello di 400 metri. Organizzata dall’As Gaglianico 74, è stata vinta dall’inglese, portacolori di Climb Runners con il tempo di 44’15”. Secondo posto per l’astigiano Jacopo Alberto Musso (Atletica Saluzzo) staccato di 24 secondi, mentre a completare il podio è stato il biellese Christian Agnolin (Gac Pettinengo) in 45’05”. La gara femminile è andata invece alla giovane, 18enne biellese dell’Atletica Stronese Nuova NordAffari che si è imposta con il crono di 49’18”. Alle sue spalle la genovese Iris Baretto (Atletica Saluzzo) in 49’35”; molto più ...