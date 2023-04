Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Lo scorso anno 19 persone sono morte e 60 sono state ferite dai fucili dei cacciatori. Non si ha notizia di interve… - Agenzia_Ansa : La famiglia di Andrea Papi, il runner di 26 anni morto per l'aggressione da parte di un orso nei boschi sopra Calde… - MediasetTgcom24 : Runner morto in Trentino, il Tar sospende l'abbattimento dell'orsa Jj4 #orsa #jj4 #runner #trentino #tar #14aprile - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Runner morto, sindaci contro sospensione abbattimento Jj4 #runner #jj4 #17aprile - riktroiani : #Runner morto, #sindaci contro la sospensione dell'abbattimento di #JJ4. Alcuni primi cittadini del Trentino hanno… -

Secondo il quotdiano L'Adige alcuni sindaci del Trentino hanno inoltre minacciato di presentare le proprie dimissioni qualora non si trovasse una soluzione al problema di convivenza con i grandi ..."Non si può morire per una corsa in montagna, chiediamo solo giustizia per Andrea", ha aggiunto il padre del, Carlo Papi. .... a Radio 102.5 dopo la decisione del Tar che ha sospeso l'abbattimento dell'orsa Jj4, ritenuta responsabile dell'aggressione ad Andrea Papi, iltrovatonei giorni scorsi in Trentino. 'C'...

Runner morto: Fugatti querelato dal Partito animalista Agenzia ANSA

Dopo l'uccisione di un runner da parte dell'orso jj4 i sindaci della valle di Sole, della valle di Non e dell'Altopiano della Paganella stanno valutando di chiedere al Tar di Trento la revoca del decr ...I sindaci della valle di Sole, della valle di Non e dell'Altopiano della Paganella stanno valutando di chiedere al Tar di Trento la revoca del decreto di sospensione dell'ordinanza di abbattimento del ...