Runner morto in Trentino | la madre | “Non voglio che quell’orso sia abbattuto”

"L'orso? Non voglio che sia abbattuto. Il suo abbattimento non mi ridarà indietro mio figlio". Ospite a "Zona Bianca" assieme al resto della famiglia, la madre di Andrea Papi, il Runner ucciso in Trentino dall'orsa Jj4, parla della tragedia capitata al figlio. "All'inizio non ho pensato potesse trattarsi dell'orso. Quando non l'ho visto tornare, ho immaginato che fosse scivolato, avesse battuto la testa e perso conoscenza, com'era successo una volta anche a me", racconta la donna, che ora prova soprattutto rabbia. "Noi viviamo tra la natura. Fin da piccolo ho portato mio figlio a mirtilli, a funghi, dappertutto. E adesso la natura me l'ha portato via", spiega sconsolata. "Questo dolore me lo porterò dietro finché vivo".

