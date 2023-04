Runner morto in Trentino | la madre di Andrea Papi | Non voglio che quell' orso sia abbattuto

(Di lunedì 17 aprile 2023) 'L'? Nonche sia. Il suo abbattimento non mi ridarà indietro mio figlio '. Ospite a 'Zona Bianca' assieme al resto della famiglia, ladi, ilucciso in ...

Secondo il quotidiano L'Adige alcuni sindaci del Trentino hanno inoltre minacciato di presentare le proprie dimissioni qualora non si trovasse una soluzione al problema di convivenza con i grandi carnivori. "Non si può morire per una corsa in montagna, chiediamo solo giustizia per Andrea", ha aggiunto il padre del runner, Carlo Papi.

"L'orso? Non voglio che sia abbattuto. Il suo abbattimento non mi ridarà indietro mio figlio". Ospite a "Zona Bianca" assieme al resto della famiglia, la madre di Andrea Papi, il runner ucciso in Trentino. Mentre continuano le ricerche dell'orsa Jj4, responsabile della morte del runner Andrea Papi, alcuni sindaci della valle di Sole si sono riuniti.