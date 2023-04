Rugby, Sei Nazioni Femminile 2023: le convocate azzurre per la gara con la Scozia (Di lunedì 17 aprile 2023) Giovanni Raineri, Responsabile Tecnico dell’Italia Maggiore Femminile, ha diramato l’elenco delle azzurre convocate per la sfida contro la Scozia, valevole per il quarto turno del Tik Tok Women’s Six Nations 2023. Insieme al gruppo, che si ritroverà a Parma nel pomeriggio di martedì 18 aprile, sono state invitate agli allenamenti anche Gaia Buso, Giorgia Cuoghi e Sofia Rolfi tesserate del Rugby Colorno. La partenza per la Scozia è invece prevista per la serata di giovedì 20 aprile. Reduce dalla vittoria contro l’Irlanda, l’Italia proverà a confermarsi anche al DAM Health Stadium di Edimburgo. Di seguito l’elenco delle atlete convocate. Barattin, Sara – Villorba Rugby, 114 caps; Capomaggi, Beatrice – Villorba Rugby, 6 ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023) Giovanni Raineri, Responsabile Tecnico dell’Italia Maggiore, ha diramato l’elenco delleper la sfida contro la, valevole per il quarto turno del Tik Tok Women’s Six Nations. Insieme al gruppo, che si ritroverà a Parma nel pomeriggio di martedì 18 aprile, sono state invitate agli allenamenti anche Gaia Buso, Giorgia Cuoghi e Sofia Rolfi tesserate delColorno. La partenza per laè invece prevista per la serata di giovedì 20 aprile. Reduce dalla vittoria contro l’Irlanda, l’Italia proverà a confermarsi anche al DAM Health Stadium di Edimburgo. Di seguito l’elenco delle atlete. Barattin, Sara – Villorba, 114 caps; Capomaggi, Beatrice – Villorba, 6 ...

