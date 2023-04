Rugby femminile, Sei Nazioni: Italia, scelte le azzurre per la trasferta in Scozia (Di lunedì 17 aprile 2023) Chiuso il terzo turno del TikTok Women’s Six Nations 2023 è già il momento di pensare alla quarta giornata che si giocherà il prossimo weekend. E dopo il netto successo contro l’Irlanda a Parma l’Italdonne sarà impegnata sabato pomeriggio a Edimburgo contro la Scozia. E in vista del match contro la Scozia Nanni Raineri ha annunciato le convocate che voleranno a Edimburgo. Quella con i britannici è una sfida da non perdere per l’Italia femminile, che contro Scozia e Galles punta a un doppio successo per puntare al podio del torneo continentale, alle spalle delle fortissime Inghilterra e Francia. Oltre alle giocatrici confermate, che già hanno partecipato ai raduni delle prime tre partite, si uniranno Gaia Buso, Giorgia Cuoghi e Sofia Rolfi tesserate del Rugby Colorno, invitate a ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023) Chiuso il terzo turno del TikTok Women’s Six Nations 2023 è già il momento di pensare alla quarta giornata che si giocherà il prossimo weekend. E dopo il netto successo contro l’Irlanda a Parma l’Italdonne sarà impegnata sabato pomeriggio a Edimburgo contro la. E in vista del match contro laNanni Raineri ha annunciato le convocate che voleranno a Edimburgo. Quella con i britannici è una sfida da non perdere per l’, che controe Galles punta a un doppio successo per puntare al podio del torneo continentale, alle spalle delle fortissime Inghilterra e Francia. Oltre alle giocatrici confermate, che già hanno partecipato ai raduni delle prime tre partite, si uniranno Gaia Buso, Giorgia Cuoghi e Sofia Rolfi tesserate delColorno, invitate a ...

