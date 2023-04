Rugby femminile, Sei Nazioni: Inghilterra e Francia per il titolo, l’Italia mette il podio nel mirino (Di lunedì 17 aprile 2023) Si è concluso nel weekend il terzo turno del TikTok Women’s Six Nations e con il giro di boa effettuato è il momento di tirare le somme e vedere come sono messe le sei Nazioni partecipanti. Chi si gioca il titolo? Chi punta a un posto nell’Olimpo e chi, invece, dovrà faticare per evitare il cucchiaio di legno? Risultati e classifica parlano chiaro. Inghilterra e Francia si giocheranno la vittoria finale a Twickenham nell’ultima giornata, a meno di clamorosi risultati il prossimo weekend, quando le britanniche saranno impegnate in casa della Cenerentola Irlanda, mentre le francesi ospiteranno il Galles. Due vittorie sono preventivabili e, dunque, ecco che Inghilterra-Francia sarà decisiva, con le inglesi che attualmente hanno un punto di bonus in più come tesoretto. La corsa al terzo ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023) Si è concluso nel weekend il terzo turno del TikTok Women’s Six Nations e con il giro di boa effettuato è il momento di tirare le somme e vedere come sono messe le seipartecipanti. Chi si gioca il? Chi punta a un posto nell’Olimpo e chi, invece, dovrà faticare per evitare il cucchiaio di legno? Risultati e classifica parlano chiaro.si giocheranno la vittoria finale a Twickenham nell’ultima giornata, a meno di clamorosi risultati il prossimo weekend, quando le britanniche saranno impegnate in casa della Cenerentola Irlanda, mentre le francesi ospiteranno il Galles. Due vittorie sono preventivabili e, dunque, ecco chesarà decisiva, con le inglesi che attualmente hanno un punto di bonus in più come tesoretto. La corsa al terzo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oknosureddit : Rugby - Sei Nazioni Femminile 2023, storica vittoria delle Azzurre contro l'Irlanda - TgrRai : RT @TgrRaiMolise: Tra poco in onda con #BuongiornoRegione: saremo in diretta da #Carpinone per parlare di turismo e ferrovie. La morìa di p… - TgrRaiMolise : Tra poco in onda con #BuongiornoRegione: saremo in diretta da #Carpinone per parlare di turismo e ferrovie. La morì… - Sport24h_it : Parma - L’Italia Femminile di Giovanni Raineri supera l’Irlanda nella terza giornata del TikTok Women’s Six Nations… - vasilijivanovic : La base del rugby: placcare. Esegue la nazionale femminile, strepitosa anche ieri. Sta iniziando bene il ciclo di N… -