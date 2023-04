Rooney Mara e quel gusto vintage sul red carpet (Di lunedì 17 aprile 2023) Rooney Mara ha reso ogni suo red carpet minimalista eppure al tempo stesso ultra glam. Negli ultimi anni, l’attrice ha indossato spesso creazioni di Alexander McQueen, alcune anche vintage come dimostrato di recente agli Oscar 2023. Rooney Mara interpreterà presto Audrey Hepburn sul grande schermo. Con la diva hollywoodiana, del resto, condivide classe ed eleganza che spesso e volentieri accompagnano e definiscono i suoi look da red carpet. Acclamata sin dai tempi di Millennium – Uomini che odiano le donne, negli anni l’attrice americana ha avuto modo di farsi notare soprattutto al cinema. Rooney Mara. Crediti: Ansa – VelvetMagDopo il debutto con Urban Legend 3, ha recitato in The Social Network, Nightmare, Senza santi in paradiso, ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 17 aprile 2023)ha reso ogni suo redminimalista eppure al tempo stesso ultra glam. Negli ultimi anni, l’attrice ha indossato spesso creazioni di Alexander McQueen, alcune anchecome dimostrato di recente agli Oscar 2023.interpreterà presto Audrey Hepburn sul grande schermo. Con la diva hollywoodiana, del resto, condivide classe ed eleganza che spesso e volentieri accompagnano e definiscono i suoi look da red. Acclamata sin dai tempi di Millennium – Uomini che odiano le donne, negli anni l’attrice americana ha avuto modo di farsi notare soprattutto al cinema.. Crediti: Ansa – VelvetMagDopo il debutto con Urban Legend 3, ha recitato in The Social Network, Nightmare, Senza santi in paradiso, ...

