Romano su Balogun e David

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 17 aprile 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’attaccante dell’Arsenal Folarinè uno dei giocatori nella lista dell’RB Lipsia per la finestra di mercato estiva mentre cercano un nuovo acquisto in vista della prossima stagione.ha brillato in prestito al Reims in questa stagione e resta da vedere se rimarrà all’Arsenal, dove non sembra particolarmente probabile che giocherà molto a causa della presenza di attaccanti come Gabriel Jesus, Leandro Trossard e Eddie Nketiah. Secondo Fabrizio, scrivendo nella sua rubrica esclusiva CaughtOffside,è al momento preso in considerazione dal Lipsia poiché la squadra della Bundesliga è desiderosa di ingaggiare un nuovo attaccante, con Jonathandel Lille un altro nome da loro apprezzato, anche se ora sembra probabile che lo sia ...