Romamania | Pellegrini pagato da top | ma non lo è Gli orfani di Totti e De Rossi non lo criticano solo perché di Roma

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Roma mania: #Pellegrini pagato da top, ma non lo è. Gli orfani di #Totti e #DeRossi non lo criticano solo perché d… -

... El Shaarawy, Spinazzola, Matic,, Zalewski giocatori di tasso tecnico notevole per il livello del nostro campionato, si debba necessariamente giocare il 'calcio non calcio' Lo so, ...... con il ritorno di Wijnaldum sarebbe il caso di far accomodarein panchina per un po', perché sulla trequarti c'è Dybala , Gini è ripartito alla grande e nel ruolo dipuò fare ...Però parliamo di un giocatore che vorrebbe un contratto in stileo Tammy senza aver dimostrato di valerli . Zero gol e assist quest'anno, prestazioni opache, atteggiamenti discutibili al ...