Roma-Udinese 3-0, scatto Champions di Mourinho (Di lunedì 17 aprile 2023) La Roma infila il terzo successo di fila in campionato senza subire reti. Cristante calcia un rigore sul palo, Bove segna sulla ribattuta. Nella ripresa Pellegrini si riscatta dopo l'errore in Europa League facendo 2-0 in contropiede, Rui Patricio determinante parando un rigore a Pereyra che aveva la chance per riaprirla. Nel recupero il sigillo di Abraham, entrato nei minuti finali. Roma da sola al terzo posto, a +3 sul Milan."Abbiamo cambiato diversi giocatori - dice Mourinho a fine gara - Pellegrini e Wijnaldum giovedì hanno fatto 45', altri non hanno neanche giocato, solo 3-4 hanno fatto 90' giovedì - dice a fine gara - C'è stata una risposta da squadra. Il risultato può far sembrare la partita facile, ma io ho sentito solo sul 3-0 un po' di tranquillità. Ci sono stati momenti in mezzo in cui si è sentita la stanchezza perché ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 17 aprile 2023) Lainfila il terzo successo di fila in campionato senza subire reti. Cristante calcia un rigore sul palo, Bove segna sulla ribattuta. Nella ripresa Pellegrini si riscatta dopo l'errore in Europa League facendo 2-0 in contropiede, Rui Patricio determinante parando un rigore a Pereyra che aveva la chance per riaprirla. Nel recupero il sigillo di Abraham, entrato nei minuti finali.da sola al terzo posto, a +3 sul Milan."Abbiamo cambiato diversi giocatori - dicea fine gara - Pellegrini e Wijnaldum giovedì hanno fatto 45', altri non hanno neanche giocato, solo 3-4 hanno fatto 90' giovedì - dice a fine gara - C'è stata una risposta da squadra. Il risultato può far sembrare la partita facile, ma io ho sentito solo sul 3-0 un po' di tranquillità. Ci sono stati momenti in mezzo in cui si è sentita la stanchezza perché ...

