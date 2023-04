Roma-Udinese (3-0), Mourinho: “Mi piace un blocco di italiani” (Di lunedì 17 aprile 2023) Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato dopo la larga vittoria per tre a zero contro l’Udinese di Sottil. All’Olimpicoi giallorossi dominano e convincono in una partita fondamentale per la stagione, sugli scudi il ritorno ad una grande prestazione del capitano Pellegrini. Nell’Udinese male quasi tutti, disastroso Pereyra colpevole del primo goal giallorosso, nel secondo tempo si fa parare anche un rigore. Da sottolineare l’appoggio della curva al capitano giallorosso, nonostante il momento difficile per lui sono arrivati cori ed uno splendido striscione. Roma-Udinese, Mourinho: “Bove è stato fantastico” Il tecnico portoghese ha parlato cosi della gara dei suoi ragazzi: “Abbiamo cambiato diversi giocatori. Pellegrini e Wijnaldum giovedì hanno fatto 45?, altri ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 17 aprile 2023) Josè, allenatore della, ha parlato dopo la larga vittoria per tre a zero contro l’di Sottil. All’Olimpicoi giallorossi dominano e convincono in una partita fondamentale per la stagione, sugli scudi il ritorno ad una grande prestazione del capitano Pellegrini. Nell’male quasi tutti, disastroso Pereyra colpevole del primo goal giallorosso, nel secondo tempo si fa parare anche un rigore. Da sottolineare l’appoggio della curva al capitano giallorosso, nonostante il momento difficile per lui sono arrivati cori ed uno splendido striscione.: “Bove è stato fantastico” Il tecnico portoghese ha parlato cosi della gara dei suoi ragazzi: “Abbiamo cambiato diversi giocatori. Pellegrini e Wijnaldum giovedì hanno fatto 45?, altri ...

