Roma, sollevato dall'incarico con effetto immediato il CEO Pietro Berardi (Di lunedì 17 aprile 2023) La Roma ha comunicato di aver sollevato dall'incarico, con effetto immediato, il CEO Pietro Berardi, con il quale a sorpresa vengono terminati tutti i rapporti lavorativi che duravano dal 2021: "L'AS Roma informa che gli organi societari competenti hanno preso la decisione di terminare, con effetto immediato, ogni rapporto tra Pietro Berardi, il Club e le società appartenenti al Gruppo. La Società augura a Pietro il meglio per i suoi futuri incarichi". SportFace.

