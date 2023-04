Roma, Santori (Lega): “Vietata la tombolata ai consiglieri, ma continua la caccia alle streghe in campidoglio” (Di lunedì 17 aprile 2023) “Una tombola ‘Romana’ portata per protesta in Aula Giulio Cesare dopo che il sindaco Gualtieri è stato sorpreso a giocare a carte su telefonino. Il diritto allo svago deve valere per tutti ma la gravità del gesto del Sindaco annoiato, che non hai mai chiesto scusa ai Romani, non può e non deve passare come una caccia alle streghe in un clima di terrore inaccettabile. Ed ecco che l’inadeguatezza di una maggioranza Pd ormai in frantumi dà il peggio di sé accusandomi di aver fatto accedere estranei in Aula. Peccato che le sedute dell’assemblea Capitolina siano pubbliche. Il Pd la smetta di puntare il dito su tutti tranne che su chi è stato il primo a sbagliare: se qualcuno deve essere allontanato dopo quanto accaduto in spregio di Roma, quello è Roberto Gualtieri”. Lo dichiara in una ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 aprile 2023) “Una tombola ‘na’ portata per protesta in Aula Giulio Cesare dopo che il sindaco Gualtieri è stato sorpreso a giocare a carte su telefonino. Il diritto allo svago deve valere per tutti ma la gravità del gesto del Sindaco annoiato, che non hai mai chiesto scusa aini, non può e non deve passare come unain un clima di terrore inaccettabile. Ed ecco che l’inadeguatezza di una maggioranza Pd ormai in frantumi dà il peggio di sé accusandomi di aver fatto accedere estranei in Aula. Peccato che le sedute dell’assemblea Capitolina siano pubbliche. Il Pd la smetta di puntare il dito su tutti tranne che su chi è stato il primo a sbagliare: se qualcuno deve essere allontanato dopo quanto accaduto in spregio di, quello è Roberto Gualtieri”. Lo dichiara in una ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... valeegiu1 : RT @Scrittomisto: Gualtieri gioca a carte, la Lega replica con la Tombola. E' bagarre a Roma - Seduta infiammata in aula Giulio Cesare. Il… - Scrittomisto : Gualtieri gioca a carte, la Lega replica con la Tombola. E' bagarre a Roma - Seduta infiammata in aula Giulio Cesa… - sabry_stefano : RT @momentosera: #Santori: «Disabile 100% umiliato da Roma Mobilità». Il capogruppo della #Lega capitolina lo dichiara in una nota, dando v… - Agenparl : CAMPIDOGLIO, SANTORI (LEGA): “ROMA È A PEZZI, NON MERITA QUESTO SINDACO” - - FabrizioSantori : RT @momentosera: #Santori: «Disabile 100% umiliato da Roma Mobilità». Il capogruppo della #Lega capitolina lo dichiara in una nota, dando v… -