Roma, rapina in Metro: si scorda l'ombrello a casa e lo strappa via con forza alla pendolare (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma. Se l'è vista brutta una ragazza di 28 anni finita nel mirino di un malvivente. Quest'ultimo, un 33enne del Gambia, l'ha dapprima minacciata e poi, non pago, le ha violentemente strappato dalle mani l'ombrello. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi increduli dei passanti e una volta fatto scattare l'allarme, il 33enne è stato arrestato dai carabinieri. Si cala i pantaloni per masturbarsi davanti ai pendolari della stazione di Ladispoli, in arresto un 52enne Le minacce e la rapina I fatti sono avvenuti presso la fermata della Metro B "Tiburtina", qui – come già anticipato – una giovane donna di 28 anni è stata presa di mira da un uomo di 33 anni originario del Gambia che dopo averla minacciata le ha strappato con violenza l'ombrello dalle mani.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, rapina in Metro: si scorda l’ombrello a casa e lo strappa via con forza alla pendolare - Yogaolic : RT @infoitinterno: Roma, anziana muore in casa dopo la rapina: narcotizzata dalla badante. «L'ha drogata mettendo sonnifero nel té» https:/… - leggoit : Truffa alle anziane, le addormenta col sonnifero e le rapina: arrestata finta badante - infoitinterno : Roma, anziana muore in casa dopo la rapina: narcotizzata dalla badante. «L'ha drogata mettendo sonnifero nel té» - PVittorio62 : *STATE LONTANO DA CITTÀ MALFAMATE COME MILANO, TORINO, ROMA, SONO APPESTATE DA MERDE CRIMINALI APPOGGIATE DALLO S… -