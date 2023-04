Roma per gli appassionati di design, architettura, arte, cibo e viaggio (Di lunedì 17 aprile 2023) Un giorno perfetto a Roma vuol dire scegliere una realtà ricca di stimoli e in continuo movimento, fatta di cultura, divertimento e storia. Si inciampa nella sua eternità e se ne rimane estasiati. Le attività Tour sonoro – Esplorare l’architettura attraverso il suono con podcast, workshop e installazioni acustiche in luoghi solitamente inaccessibili. Tutto a portata di headphone. La fabbrica di cioccolato – Said ha aperto i battenti come fabbrica di cioccolato nel 1920, per poi diventare un bistrot con piccola boutique per regalare un “dolce” pensiero da portare a casa. Pastificio Cerere 4 – Un ex pastificio del 1905,oggi luogo prescelto da molti artisti per ospitare i loro atelier, è sede di una galleria di arte contemporanea e di un ristorante. Un club come casa – Soho House: il club Romano dove puoi guardare un film ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 17 aprile 2023) Un giorno perfetto avuol dire scegliere una realtà ricca di stimoli e in continuo movimento, fatta di cultura, divertimento e storia. Si inciampa nella sua eternità e se ne rimane estasiati. Le attività Tour sonoro – Esplorare l’attraverso il suono con podcast, workshop e installazioni acustiche in luoghi solitamente inaccessibili. Tutto a portata di headphone. La fabbrica di cioccolato – Said ha aperto i battenti come fabbrica di cioccolato nel 1920, per poi diventare un bistrot con piccola boutique per regalare un “dolce” pensiero da portare a casa. Pastificio Cerere 4 – Un ex pastificio del 1905,oggi luogo prescelto da molti artisti per ospitare i loro atelier, è sede di una galleria dicontemporanea e di un ristorante. Un club come casa – Soho House: il clubno dove puoi guardare un film ...

