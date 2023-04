Roma, odio e discriminazione sulle chat degli studenti: ”Sei come l’ebola. Ucciditi, levati di torno”. (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma. Una chat di gruppo su WhatsApp contrassegnata da odio e disprezzo. Una compagna non gradita – per usare un eufemismo – che veniva continuamente discriminata e stalkerizzata, indotta a compiere atti di autolesionismo. Una ragazza discriminata sin dal soprannome che le avevan dato: ”Ebola”, come quello del virus mortale che fu scoperto negli anni ’70. Una chat creata, insomma, per ‘distruggerla’. Giovani gay adescati in chat e rapinati a Roma e ai Castelli: presa una quarta persona odio e discriminazione sulle chat degli studenti come raccontato da Repubblica, una delle dichiarazioni che fuoriescono da questo caso eclatante di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 aprile 2023). Unadi gruppo su WhatsApp contrassegnata dae disprezzo. Una compagna non gradita – per usare un eufemismo – che veniva continuamente discriminata e stalkerizzata, indotta a compiere atti di autolesionismo. Una ragazza discriminata sin dal soprannome che le avevan dato: ”Ebola”,quello del virus mortale che fu scoperto negli anni ’70. Unacreata, insomma, per ‘distruggerla’. Giovani gay adescati ine rapinati ae ai Castelli: presa una quarta personaraccontato da Repubblica, una delle dichiarazioni che fuoriescono da questo caso eclatante di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claudioguerrini : Ecco il risultato di questo bel calcio italiano. Dell’odio, delle violenze verbali, delle minacce e dei sospetti. D… - CorriereCitta : Roma, odio e discriminazione sulle chat degli studenti: ”Sei come l’ebola. Ucciditi, levati di torno”. - RotaruCris : RT @rep_roma: 'Quella ragazza è come l’Ebola, deve suicidarsi'. Alle scuole medie l'odio del branco corre in chat [aggiornamento delle 01:0… - ValotiRiccardo : Io non amo e non odio Mourinho Pellegrini o chicchessia, sono dei perfetti estranei che lavorano. Il mio rapporto… - SamuelFraccica : @mio_odio Oggi diranno che l'Udinese è troppo scarsa e la Roma gioca alla carlona e ha fortuna, I l'inter ha gioca… -