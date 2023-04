Roma, Mou la riporta al 3° posto (Di lunedì 17 aprile 2023) La Roma di José Mourinho trova al terzo posto in classifica, con tre punti sopra il Milan e cinque sulle spalle dell’Inter, senza trascurare la strada europea in Europa League. Se la Roma non dovesse vincere la competizione , il terzo posto garantirebbe la qualificazione in Champions League, obiettivo principale. Vittoria importante contro l’Udinese con un gioco solido e una prestazione di livello di Lorenzo Pellegrini, autore di una rete e in grande sintonia con il tecnico portoghese. Rigore sbagliato da Cristante, Bove ta pin per il vantaggio. La Roma ha saputo rimanere concentrata e ha conquistato una vittoria importante, con anche il ritrovato gol di Tammy Abraham nel tris finale. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 17 aprile 2023) Ladi José Mourinho trova al terzoin classifica, con tre punti sopra il Milan e cinque sulle spalle dell’Inter, senza trascurare la strada europea in Europa League. Se lanon dovesse vincere la competizione , il terzogarantirebbe la qualificazione in Champions League, obiettivo principale. Vittoria importante contro l’Udinese con un gioco solido e una prestazione di livello di Lorenzo Pellegrini, autore di una rete e in grande sintonia con il tecnico portoghese. Rigore sbagliato da Cristante, Bove ta pin per il vantaggio. Laha saputo rimanere concentrata e ha conquistato una vittoria importante, con anche il ritrovato gol di Tammy Abraham nel tris finale. L'articolo proviene da Italia Sera.

