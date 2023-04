Roma, incidente Ciro Immobile: le versioni differenti e il mistero del semaforo (Di lunedì 17 aprile 2023) Ieri, domenica 16 aprile, l’attaccante biancoceleste Ciro Immobile è rimasto coinvolto in un incidente. È accaduto a Roma, a Piazza delle Cinque Giornate, vicino allo stadio Olimpico. Qui la sua auto, un suv, si è scontrata con un tram della linea 19. Fortunatamente sia il calciatore sia le persone che erano con lui in macchina nonché il tramviere e i passeggeri, stanno bene e non hanno riportato gravi conseguenze a seguito del sinistro. Resta ora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro, attualmente al vaglio degli agente di Polizia Locale e rispetto alla quale al momento non c’è certezza. Ciro Immobile, come sta dopo l’incidente con il tram a Roma: le condizioni di salute Le versioni discordanti sull’incidente di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 aprile 2023) Ieri, domenica 16 aprile, l’attaccante biancocelesteè rimasto coinvolto in un. È accaduto a, a Piazza delle Cinque Giornate, vicino allo stadio Olimpico. Qui la sua auto, un suv, si è scontrata con un tram della linea 19. Fortunatamente sia il calciatore sia le persone che erano con lui in macchina nonché il tramviere e i passeggeri, stanno bene e non hanno riportato gravi conseguenze a seguito del sinistro. Resta ora da chiarire l’esatta dinamica del sinistro, attualmente al vaglio degli agente di Polizia Locale e rispetto alla quale al momento non c’è certezza., come sta dopo l’con il tram a: le condizioni di salute Lediscordanti sull’di ...

