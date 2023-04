Roma, incendio in un appartamento: morta una donna. In casa candele accese per risparmiare (Di lunedì 17 aprile 2023) Tragedia ieri sera in un appartamento al secondo piano di una palazzina in via del Pigneto, alla periferia sud di Roma. Una donna di 76 anni, immobilizzata a letto per problemi di salute, è morta a causa di un incendio che si è sviluppato probabilmente a causa di una candela che era accesa, per assenza di energia elettrica, e forse tenuta troppo vicina al materasso dove dormiva l'anziana. Il marito di 77 anni ed il figlio di 51 sono riusciti invece ad uscire dall'abitazione. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 17 aprile 2023) Tragedia ieri sera in unal secondo piano di una palazzina in via del Pigneto, alla periferia sud di. Unadi 76 anni, immobilizzata a letto per problemi di salute, èa causa di unche si è sviluppato probabilmente a causa di una candela che era accesa, per assenza di energia elettrica, e forse tenuta troppo vicina al materasso dove dormiva l'anziana. Il marito di 77 anni ed il figlio di 51 sono riusciti invece ad uscire dall'abitazione.

