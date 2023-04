Roma, incendio in appartamento: muore anziana immobilizzata a letto (Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) – Una donna di 76 anni, immobilizzata a letto per problemi di salute, è morta in un incendio divampato ieri sera in un appartamento in via del Pigneto 176, a Roma. Probabilmente a scatenare il rogo una candela che era accesa per assenza di energia elettrica, forse troppo vicina al materasso che ha provocato il decesso della donna che non è riuscita ad allontanarsi. Il marito e il figlio della donna, di 77 anni e 51 anni, sono riusciti a uscire dall’abitazione. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Roma Casilina, il personale del 118 e i carabinieri del Nucleo Investigativo di via In Selci per i rilievi tecnico scientifici. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) – Una donna di 76 anni,per problemi di salute, è morta in undivampato ieri sera in unin via del Pigneto 176, a. Probabilmente a scatenare il rogo una candela che era accesa per assenza di energia elettrica, forse troppo vicina al materasso che ha provocato il decesso della donna che non è riuscita ad allontanarsi. Il marito e il figlio della donna, di 77 anni e 51 anni, sono riusciti a uscire dall’abitazione. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia diCasilina, il personale del 118 e i carabinieri del Nucleo Investigativo di via In Selci per i rilievi tecnico scientifici. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NotizieVirgilio : ?? Incendio in casa, donna muore davanti al marito e al figlio disperati - Dimsuonosoft : ?? #Roma: incendio in un appartamento al Pigneto, morta una donna - Agenzia_Italia : #Roma Incendio al #Pigneto, morta una donna di 76 anni. - Lazio_TV : L'appartamento non aveva energia elettrica. - oslaz : Roma, incendio al Pigneto: morta una donna -