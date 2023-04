(Di lunedì 17 aprile 2023) Bryannon è, magari, ilre più mediatico della, tantomeno il più social. Ma è uno di cui gli allenatori, da quando è alla, non vogliono mai fare a meno. José Mourinho per ...

Bryan Cristante non è, magari, il giocatore più mediatico della, tantomeno il più social. Ma è uno di cui gli allenatori, da quando è alla, non vogliono mai fare a meno. José Mourinho per primo. Questa sua disponibilità lo ha portato, finora, a giocare 216 partite con la, con una media di quasi 40 gare a stagione. Non dice mai ...

Roma, il sacrificio di Cristante: il retroscena su come ha giocato contro l'Udinese Corriere dello Sport

Nonostante gli fosse stato consigliato di uscire, Bryan è rimasto in campo con una colla sull'occhio. Da valutare per il Feyenoord ...