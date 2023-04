Roma, il Ceo sollevato dall’incarico per il caso plusvalenze (Di lunedì 17 aprile 2023) La Roma ha comunicato di aver ufficialmente interrotto il rapporto con Pietro Berardi. Ceo del club giallorosso La Roma, tramite un tweet pubblicato sul proprio profilo ufficiale, ha comunicato la fine del rapporto con Pietro Berardi. Il Ceo è stato coinvolto nell’inchiesta per il caso plusvalenze. COMUNICATO UFFICIALE – «La Roma informa che gli organi societari competenti hanno preso la decisione di terminare, con effetto immediato, ogni rapporto tra Pietro Berardi, il Club e le società appartenenti al Gruppo. La Società augura a Pietro il meglio per i suoi futuri incarichi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Laha comunicato di aver ufficialmente interrotto il rapporto con Pietro Berardi. Ceo del club giallorosso La, tramite un tweet pubblicato sul proprio profilo ufficiale, ha comunicato la fine del rapporto con Pietro Berardi. Il Ceo è stato coinvolto nell’inchiesta per il. COMUNICATO UFFICIALE – «Lainforma che gli organi societari competenti hanno preso la decisione di terminare, con effetto immediato, ogni rapporto tra Pietro Berardi, il Club e le società appartenenti al Gruppo. La Società augura a Pietro il meglio per i suoi futuri incarichi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

