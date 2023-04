Roma, gol e applausi: Pellegrini e il cuore dei tifosi (Di lunedì 17 aprile 2023) Dopo l’errore in Europa su rigore, Pellegrini ha trovato ancora una volta conforto nella sua gente: i suoi tifosi gli hanno riservato cori e applausi Dopo l’errore in Europa su rigore, Pellegrini ha trovato ancora una volta conforto nella sua gente: i suoi tifosi gli hanno riservato cori e applausi. Che non stia vivendo una stagione brillantissima è un dato di fatto, ma il capitano giallorosso resta il cuore di Roma. Prima della partita la curva gli ha riservato uno striscione e dopo il gol lui li ha indicati come a ringraziarli per l’affetto e la vicinanza. Una rete importante per tre punti pesanti e per scrollarsi di dosso il periodo negativo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Dopo l’errore in Europa su rigore,ha trovato ancora una volta conforto nella sua gente: i suoigli hanno riservato cori eDopo l’errore in Europa su rigore,ha trovato ancora una volta conforto nella sua gente: i suoigli hanno riservato cori e. Che non stia vivendo una stagione brillantissima è un dato di fatto, ma il capitano giallorosso resta ildi. Prima della partita la curva gli ha riservato uno striscione e dopo il gol lui li ha indicati come a ringraziarli per l’affetto e la vicinanza. Una rete importante per tre punti pesanti e per scrollarsi di dosso il periodo negativo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

