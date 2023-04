Roma-Feyenoord | ultras olandesi a Napoli | scatta l' allerta nella Capitale

(Di lunedì 17 aprile 2023) Alcuni gruppi, già arrivati in Campania, si stanno organizzando per arrivare anonostante il divieto. La Questura diprepara il piano per l'ordine pubblico

Mourinho: "Roma-Feyenoord è una partita da dentro o fuori. Vogliamo giocarla e penso che lo stadio vorrà giocarla. Al via la vendita dei biglietti dei Distinti Nord Ovest per Roma-Feyenoord! La conferenza stampa di José Mourinho ed Edoardo Bove in vista di Feyenoord-Roma. Feyenoord, tifosi a Napoli prima di andare a Roma: li hanno accolti i napoletani. 'Viking' Cristante, il retroscena con l'Udinese dopo il colpo subìto. E per il Feyenoord...

Il centrocampista delsta vivendo una stagione di alto livello in Eredivisie. Il ventiduenne ha siglato 12 gol e servito 5 assist in 39 partite. Il turco termina il suo contratto con la ...I fuoriclasse sono altri e, oltre a Dybala, nellaio non ne vedo. Così come ne vedo davvero ... E, sì, dimenticavo, di rimettere a posto le cose con il. Come, non è difficile immaginarlo.Per laè anche un'iniezione di fiducia in vista della gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League, giovedì con il. Assenze importanti per entrambe le squadre negli ...

Massima allerta da parte delle forze dell’ordine per la sfida, in programma giovedi’ 20 aprileallo stadio Olimpico, tra Roma e FEYENOORD. Un match sulla carta infuocato: a maggio scorso per la finale ...Solo che a Roma, se sei di queste parti ... E, sì, dimenticavo, di rimettere a posto le cose con il Feyenoord. Come, non è difficile immaginarlo.