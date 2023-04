Roma-Feyenoord, spuntano gli olandesi con gli ultras napoletani: il sospetto su come possono aggirare il blocco dei biglietti (Di lunedì 17 aprile 2023) A poco sembra essere servito finora il divieto di trasferta per i tifosi del Feyenoord che sarebbero già in Italia, per la precisione a Napoli. Sarebbero stati proprio gli ultras napoletani a invitare un gruppo di olandesi, con cui c’è un gemellaggio, come testimoniano foto e video che circolano nelle chat dei gruppi organizzati del tifo. E gli albergatori Romani avrebbero già segnalato alla prefettura diverse prenotazioni di residenti a Rotterdam in vista della partita di Europa League giovedì all’Olimpico contro la Roma. Il capo della polizia, Lamberto Giannini, assicura che per il momento «non c’è preoccupazione», ma «il contatto assiduo e continuo con le autorità olandesi per avere informazioni». I contatti sono aperti anche con Federalberghi, con ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 aprile 2023) A poco sembra essere servito finora il divieto di trasferta per i tifosi delche sarebbero già in Italia, per la precisione a Napoli. Sarebbero stati proprio glia invitare un gruppo di, con cui c’è un gemellaggio,testimoniano foto e video che circolano nelle chat dei gruppi organizzati del tifo. E gli albergatorini avrebbero già segnalato alla prefettura diverse prenotazioni di residenti a Rotterdam in vista della partita di Europa League giovedì all’Olimpico contro la. Il capo della polizia, Lamberto Giannini, assicura che per il momento «non c’è preoccupazione», ma «il contatto assiduo e continuo con le autoritàper avere informazioni». I contatti sono aperti anche con Federalberghi, con ...

