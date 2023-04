Roma-Feyenoord, rischio scontri: tifosi olandesi in città nonostante il divieto di trasferta (Di lunedì 17 aprile 2023) Una partita nella partita. Quella in programma giovedì sera allo stadio “Olimpico” tra Roma e Feyenoord potrebbe non essere una semplice sfida su un campo da calcio. I tifosi del Feyenoord, ai quali è stata vietata la trasferta per motivi di ordine pubblico, sembrano infatti intenzionati ad arrivare numerosi nella capitale in occasione della gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. La Questura e la Prefettura di Roma sono attive e si dicono fiduciose di riuscire a gestire al meglio la situazione, come confermato anche dal capo della Polizia, Lamberto Giannini: “Non siamo preoccupati, c’è un contatto assiduo e continuo con le autorità olandesi per avere informazioni, stiamo facendo tutto il necessario per cercare di gestire questa cosa”, le sue parole ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023) Una partita nella partita. Quella in programma giovedì sera allo stadio “Olimpico” trapotrebbe non essere una semplice sfida su un campo da calcio. Idel, ai quali è stata vietata laper motivi di ordine pubblico, sembrano infatti intenzionati ad arrivare numerosi nella capitale in occasione della gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. La Questura e la Prefettura disono attive e si dicono fiduciose di riuscire a gestire al meglio la situazione, come confermato anche dal capo della Polizia, Lamberto Giannini: “Non siamo preoccupati, c’è un contatto assiduo e continuo con le autoritàper avere informazioni, stiamo facendo tutto il necessario per cercare di gestire questa cosa”, le sue parole ...

