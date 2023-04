Roma-Feyenoord, massima allerta: pericoloso l’asse con gli ultrà del Napoli, olandesi invitati in Campania (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma-Feyenoord, è allerta. Nelle ultime ore hanno voluto ribadirlo, qualora non fosse stato chiaro sin da subito: per la giornata di giovedì prossimo 20 aprile 2023, gli ultras del Feyenoord saranno nella Capitale e la situazione non sembra certo essere tra le più idilliache, conoscendo soprattutto i trascorsi. Roma-Feyenoord, l’allarme della questura: ”Previste manifestazioni violente e pericolose” Roma-Feyenoord, massima allerta per giovedì Sarebbero almeno un centinaio i tifosi appartenenti alla frangia estrema e che destano preoccupazioni per l’ordine e la sicurezza pubblica capitolina. La maggior parte di questi arriverà già dopodomani, durante la giornata di mercoledì. Ma forse, alcuni di questi, prima di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 aprile 2023), è. Nelle ultime ore hanno voluto ribadirlo, qualora non fosse stato chiaro sin da subito: per la giornata di giovedì prossimo 20 aprile 2023, gli ultras delsaranno nella Capitale e la situazione non sembra certo essere tra le più idilliache, conoscendo soprattutto i trascorsi., l’allarme della questura: ”Previste manifestazioni violente e pericolose”per giovedì Sarebbero almeno un centinaio i tifosi appartenenti alla frangia estrema e che destano preoccupazioni per l’ordine e la sicurezza pubblica capitolina. La maggior parte di questi arriverà già dopodomani, durante la giornata di mercoledì. Ma forse, alcuni di questi, prima di ...

