Roma - Feyenoord | Giannini | ' Conferma di arrivo tifosi olandesi già da mercoledì'

(Di lunedì 17 aprile 2023) Il capo della polizia , Lamberto, interviene in relazione al ritorno dei quarti di finale di Europa League tra lae il, in programma giovedì sera alle 21 all'Olimpico. 'Non c'...

Una partita da giocare su due fronti. Se per la squadra di José Mourinho- ritorno quarti di finale, 1 - 0 per gli olandesi a Rotterdam - rappresenta una tappa cruciale del cammino in Europa League, per le autorità e le forze dell'ordine la sfida di ...Il capo della polizia , Lamberto Giannini , interviene in relazione al ritorno dei quarti di finale di Europa League tra lae il, in programma giovedì sera alle 21 all'Olimpico. 'Non c'è preoccupazione, c'è un contatto assiduo e continuo con le autorità olandesi', ha spiegato il capo della polizia. 'Sono ...Il capo della Polizia, Giannini: 'Al momento abbiamo l'informazione di questa possibilità' Bestseller di Amazon (Afp) Massima attenzione in vista di, gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma all'Olimpico giovedì 20 aprile 2023. Nella partita di andata laè stata sconfitta per 1 - 0 dagli olandesi. In ...

Lamberto Giannini, capo della Polizia, ha parlato dei pericoli in vista di Roma-Feyenoord: nel 2015 i tifosi olandesi rovinarono la Barcaccia ...Arne Slot, allenatore del Feyenoord, dopo la vittoria 3-0 in casa del Cambuur, ha parlato del prossimo impegno dei suoi: la trasferta di giovedì 20 aprile alle 21 in casa della Roma per il… Leggi ...