Roma, entra con lo scooter cabinato dentro l’ospedale: ‘Avevo un appuntamento’ (Di lunedì 17 aprile 2023) Scene da siparietto comico quelle immortalate dalla pagina “Welcome to Favelas” all’interno del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Il video della pagina satirica, infatti, riprenderebbe una mezzo a tre ruote entrare negli spazi della famosa struttura ospedaliera vaticana, ovviamente in un’area che non era il parcheggio. Infatti, una persona a bordo di questo mezzo arriverebbe nei pressi degli spazi legati alle accettazioni, attirando l’attenzione delle persone che erano seduti nell’area dell’accoglienza. Che mezzo era entrato all’interno del Policlinico Gemelli? Come raccontato dall’ufficio stampa dello stesso Policlinico Gemelli, il mezzo era uno scooter cabinato elettrico pensato al trasporto delle persone disabili. Tale mezzo, seppur necessario e vitale per gli spostamenti di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 aprile 2023) Scene da siparietto comico quelle immortalate dalla pagina “Welcome to Favelas” all’interno del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di. Il video della pagina satirica, infatti, riprenderebbe una mezzo a tre ruotere negli spazi della famosa struttura ospedaliera vaticana, ovviamente in un’area che non era il parcheggio. Infatti, una persona a bordo di questo mezzo arriverebbe nei pressi degli spazi legati alle accettazioni, attirando l’attenzione delle persone che erano seduti nell’area dell’accoglienza. Che mezzo erato all’interno del Policlinico Gemelli? Come raccontato dall’ufficio stampa dello stesso Policlinico Gemelli, il mezzo era unoelettrico pensato al trasporto delle persone disabili. Tale mezzo, seppur necessario e vitale per gli spostamenti di ...

