Roma-Dybala | tra dubbi e certezze in vista della Coppa

La Roma ha vinto contro l'Udinese anche senza Paulo Dybala, ma l'argentino è indispensabile soprattutto in Europa League La Roma ha vinto contro l'Udinese anche senza Paulo Dybala, ma l'argentino è indispensabile soprattutto in Europa League. «Spero di riaverlo giovedì» le parole di Mourinho nel post gara. Non certo indice di certezza, quindi i giallorossi sperano di riaverlo nonostante dopo l'infortunio gli esiti abbiano dato esiti negativi, la volontà è quella di non rischiarlo.

