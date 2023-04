Roma. Casini-Leoncini (Iv): “Recuperiamo gli spazi dismessi, sosteniamo la funzione culturale” (Di lunedì 17 aprile 2023) “L’Assemblea capitolina ha approvato oggi la delibera sulle linee guida di indirizzo e schema di convenzione per gli usi temporanei di aree urbane degradate e di immobili e spazi dismessi. Un tema particolarmente delicato per questa città, dove ancora c’è molto da fare in termini di riqualificazione, valorizzazione e rilancio, non solo economico ma anche culturale, del territorio. Siamo soddisfatti del contributo che abbiamo dato alla discussione e del fatto che l’Aula abbia approvato stamattina tre nostri ordini del giorno sul tema. Gli atti che abbiamo presentato vanno infatti in una precisa direzione: destinare tali spazi alla promozione culturale. Con i nostri Odg, l’Assemblea capitolina impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi affinché all’interno di immobili dismessi e aree ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 aprile 2023) “L’Assemblea capitolina ha approvato oggi la delibera sulle linee guida di indirizzo e schema di convenzione per gli usi temporanei di aree urbane degradate e di immobili e. Un tema particolarmente delicato per questa città, dove ancora c’è molto da fare in termini di riqualificazione, valorizzazione e rilancio, non solo economico ma anche, del territorio. Siamo soddisfatti del contributo che abbiamo dato alla discussione e del fatto che l’Aula abbia approvato stamattina tre nostri ordini del giorno sul tema. Gli atti che abbiamo presentato vanno infatti in una precisa direzione: destinare talialla promozione. Con i nostri Odg, l’Assemblea capitolina impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi affinché all’interno di immobilie aree ...

