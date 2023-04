(Di lunedì 17 aprile 2023) AGI - Massima allerta da parte delle forze dell'ordine per la sfida, in programma giovedì 20 aprile allo stadio Olimpico, tra. Un match sulla carta infuocato: a maggio scorso per la finale a Tirana di Conference League, si registrarono incidenti con feriti e arresti. In una città senza il Prefetto - da inizio marzo Bruno Frattasi è diventato il direttore dell'Agenzia cybersicurezza e non è stato ancora sostituito - rischia di mancare una figura importante nell'organizzazione della sicurezza. Saranno comunque tantissimi gli agenti di polizia, i carabinieri, gli uomini della Guardia di Finanza e gli agenti della polizia locale diCapitale in strada per garantire la sicurezza ai cittadini. Si parla di oltre 1000 uomini, forse addirittura 2000, numero solitamente previsto per match ad alto rischio (spesso lo sono i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IzzoEdo : == #Roma blindata, i tifosi del #Feyenoord 'ospitati' a #Napoli - IzzoEdo : == #Roma blindata, i tifosi del #Feyenoord 'ospitati' a #Napoli - forzaroma : Roma, zona Champions blindata: terza a +5 sulla quinta. Non succedeva dal 2017 #ASRoma - CorriereCitta : Roma – Feyenoord, città blindata per l’arrivo dei tifosi olandesi e i commissari dell’Expo - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Cagliari, caos traffico: via Roma blindata e da lunedì stop alle auto in viale Trieste - Leggi… -

Saranno comunque tantissimi gli agenti di polizia, i carabinieri, gli uomini della Guardia di Finanza e gli agenti della polizia locale diCapitale in strada per garantire la sicurezza ai ...Lo scrive la Gazzetta: qualora l'avventura in Europa League si concludesse senza trionfo, a giugno la zona Champions sarebbe20/03/2022 - campionato di calcio serie A /- Lazio / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: Jose' Mourinho Lavista i eri sera all'Olimpico contro l'Udinese restituisce la ...Nel 2022 laera sesta in classifica con 51 punti fatti a questo punto della stagione . Ad oggi ne ha 56 ed è in corsa per la semifinale di Europa League. Giovedì ci sarà il ritorno dei quarti ...

Roma blindata, i tifosi del Feyenoord 'ospitati' a Napoli AGI - Agenzia Italia

In vista della sfida di giovedì tra la Roma e il Fayenoord, ritorno dei quarti di Europa League, è massima l'attenzione delle forze dell'ordine per evitare possibili criticità alla luce di quanto avve ...Massima allerta da parte delle forze dell'ordine per la sfida di Europa League di giovedì all'Olimpico. Gli ultrà olandesi, nonostante il divieto di trasferta, hanno rafforzato il gemellaggio con quel ...