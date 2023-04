Roma, badante sedava le proprie clienti anziane per derubarle: arrestata la donna (Di lunedì 17 aprile 2023) Sono arrivate le manette per una badante ucraina, che tra Ostia e il territorio del Tuscolano aveva cominciato a svaligiare la casa delle proprie clienti anziane. Come hanno chiarito le indagini, la donna con l’inganno faceva inghiottire farmaci narcotizzanti alle proprie vittime, portandole addirittura in una stato di “semi-coma”. In questa situazione, facilitata dall’assenza di familiari, trovava una strada spianata per rubare i soldi delle pensioni, gioielli e addirittura orologi di grande prestigio. In manette la badante che narcotizzava le proprie vittime a Roma Nei giorni scorsi i poliziotti del Commissariato Tuscolano hanno dato esecuzione al fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura di Roma, a carico ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 aprile 2023) Sono arrivate le manette per unaucraina, che tra Ostia e il territorio del Tuscolano aveva cominciato a svaligiare la casa delle. Come hanno chiarito le indagini, lacon l’inganno faceva inghiottire farmaci narcotizzanti allevittime, portandole addirittura in una stato di “semi-coma”. In questa situazione, facilitata dall’assenza di familiari, trovava una strada spianata per rubare i soldi delle pensioni, gioielli e addirittura orologi di grande prestigio. In manette lache narcotizzava levittime aNei giorni scorsi i poliziotti del Commissariato Tuscolano hanno dato esecuzione al fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura di, a carico ...

