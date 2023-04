Rogo in un palazzo abbandonato | crolla il solaio ma nessun ferito

(Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCapua (Ce) – Un incendio è divampato stamani all’alba in undisabitato edi Capua (Caserta), in via Monte dei Pegni. Sul posto sono intervenuti verso le 6 i vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta (distraccamento di Marcianise) coadiuvati da un’autobotte; in fiamme soprattutto materiale di scarto che era all’interno del piano terra della palazzina, con l’incendio che si è propagato al primo piano coinvolgendo anche le strutture in legno del vecchio, che èto. I vigili hanno dovuto lavorare velocemente per evitare che ilcoinvolgesse anche i palazzi vicini, che sono abitati. Da un primo accertamentoo sarebbe rimasto, ma sul posto, per un’ulteriore e definitiva verifica, è ...

Rogo in palazzo abbandonato, crolla solaio ma nessun ferito ... Agenzia ANSA

Un incendio è divampato stamani all'alaba in un palazzo disabitato e abbandonato di Capua, in via Monte dei Pegni. Sul posto sono intervenuti verso le 6 i vigili del fuoco del ...Un incendio è divampato stamani all'alaba in un palazzo disabitato e abbandonato di Capua (Caserta), in via Monte dei Pegni. (ANSA) ...