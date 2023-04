Rogo di Primavalle, un centinaio di militanti di estrema destra hanno sfilato in corteo fino alla casa dei Mattei: “Presente” e saluti romani (Di lunedì 17 aprile 2023) Un corteo di un centinaio di militanti di estrema destra è partito da piazza Clemente XI, nel quartiere di Primavalle, per arrivare in silenzio davanti casa dei Mattei, in via Bernardo da Bibbiena. Davanti lo stabile dove morirono nella notte tra il 15 e il 16 aprile del 1973 i fratelli Virgilio e Stefano Mattei per un Rogo causato da militanti di Potere Operario. Davanti il luogo della tragedia fatti saluti romani in ricordo delle vittime, figli del segretario locale del Movimento sociale italiano Mario Mattei. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Undi undidiè partito da piazza Clemente XI, nel quartiere di, per arrivare in silenzio davantidei, in via Bernardo da Bibbiena. Davanti lo stabile dove morirono nella notte tra il 15 e il 16 aprile del 1973 i fratelli Virgilio e Stefanoper uncausato dadi Potere Operario. Davanti il luogo della tragedia fattiin ricordo delle vittime, figli del segretario locale del Movimento sociale italiano Mario. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

