Rocca | a breve finirà l’era dei Fax negli ospedali del Lazio

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 17 aprile 2023) Francesco – “dei fax? Vorrei vedere. Ci ho messo proprio la faccia e manca poco. I letti sono a disposizione il problema è che non sono in rete. Quindi stiamo lavorando con gli uffici e anche con grande collaborazione dei privati. Ma nessuno glielo ha mai chiesto prima, e ovviamente loro attendevano”. Lo ha detto il presidente della Regione, Francesco(in foto), a margine dell’inaugurazione del Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Aziendaera San Giovanni Addolorata. “Anche sulle prestazioni ambulatoriali che oggi non sono all’interno del Recup- ha aggiunto- abbiamo messo su un gruppo di lavoro per risolvere questo problema”. (Mtr/Dire)