Robocop | La rivincita delle bionde | Saranno famosi e gli altri reboot in sviluppo per Amazon

(Di lunedì 17 aprile 2023)ha intenzione di sfruttare il catalogo della MGM, acquista lo scorso anno, mettendo in cantiere remake televisivi e cinematografici di cult come, Lae I magnifici sette.Studios si immerge nell'universo dei remake in un'imponente operazione nostalgia che porta a mettere in cantiere una dozzina di titoliprovenienti dall'ampio catalogo cinematografico e televisivo di MGM. Ricordiamo, infatti, cheha acquistato lo studio nel marzo 2022 per 8,5 miliardi e adesso ha intenzione di mettere a frutto l'investimento mettendo in cantiere remake di, Stargate, La...

Amazon ha intenzione di sfruttare il catalogo della MGM, acquista lo scorso anno, mettendo in cantiere remake televisivi e cinematografici di cult come Robocop, La rivincita delle bionde, Saranno famo ...Confermato il ritorno dell’amato cyborg del franchise anni ’80, con un nuovo reboot attualmente in via di sviluppo Proprio come Alex Murphy, il protagonista di RoboCop del 1987 interpretato da Peter W ...