Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DVDNSLM95 : Sono avanti in classifica per furti con Juve e Monza subiti dall'Inter, succede a loro ed è rivoluzione. Attendiam… - Footbol030 : Porco dio alla Juve una singola partita han rubato ed è partita la rivoluzione d'ottobre, a noi continuano a non da… - CorkScrew12 : RT @Ma_Do_Sd: I tifosi del Napoli quando c'è da inventarsi un arbitraggio sfavorevole sono impareggiabili, mi ricordo una partita contro la… - Ma_Do_Sd : I tifosi del Napoli quando c'è da inventarsi un arbitraggio sfavorevole sono impareggiabili, mi ricordo una partita… - pisani_filippo : @FIGC ma chine'e torsello quando li cacciate? Succederà una rivoluzione lasciate in pace la Juve se no saranno guai… -

... ma in termini generali, considerando una maxinell'undici titolare mai vista a ... Tutt'altro: all'appello mancano soltanto otto tappe, tre delle quali sono contro Roma, Lazio e(alla ...Sassuolo - Juventus, Allegri ha in mente di far debuttare un altro giovanissimo dal primo minuto.in mezzo al campo La Juventus sarà impegnata oggi pomeriggio (si comincia alle 18) sul campo del Sassuolo. Ovvio che i pensieri di molti sono rivolti alla partita di giovedì prossimo in ......per una trazione anteriore che sa di tutto per tutto con l'inserimento di Jirillo e dell'ex... Montero viaggia a una media di 1,14 punti a partita: e per giugno si parla già di

Rivoluzione Juve, è ufficiale: si volta definitivamente pagina Calciomercatonews.com

Il calciomercato della Juve sta prendendo una piega decisamente molto interessante. Si parla infatti di una rivoluzione totale tra i pali.Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...