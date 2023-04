Rivoluzione Grande Fratello | addio ai vip | tornano i non famosi

(Di lunedì 17 aprile 2023): nella prossima edizioneai vip,i nonai vip,i non: è quanto accadere nella prossima edizione deldopo le proteste di Pier Silvio Berlusconi per l’eccesso di volgarità all’interno dell’ultima edizione del reality, che si è conclusa con la vittoria di Nikita Pelizon. Secondo quanto scrive Giuseppe Candela per Dagospia, infatti, a “Mediaset già si lavora alla prossima stagione, con la riconferma di Signorini, ma con una novità importante: un ritorno al passato”. “A settembre 2023 nella casa più spiata d’Italia entreranno concorrenti nip, con l’ai vip che da qualche tempo (anche per ragioni di budget) hanno lasciato spazio a ...

Addio ai vip, tornano i non famosi: è quanto accadere nella prossima edizione del Grande Fratello dopo le proteste di Pier Silvio Berlusconi per l’eccesso di volgarità all’interno dell’ultima edizione ...Per il Grande Fratello nuova edizione e rivoluzione in vista Se de La Talpa non c’è traccia, nonostante i proclami di pochi mesi fa, le novità del Biscione potrebbero arrivare dallo stesso conduttore, ...