Rivoluzione Grande Fratello | addio ai vip e tornano i nip | durata e conduzione

Leggi su biccy

(Di lunedì 17 aprile 2023) Quella appena conclusa è stata un’edizione molto complicata delVip. La lunghissima, il caso di Marco Bellavia, lavoluta da Pier Silvio Berlusconi e poi le faide dentro e fuori la casa (con tanto di diffide tra concorrenti). Ma da settembre le cose dovrebbero cambiare drasticamente. Non solo probabilmente vedremo un nuovo studio, ma a quanto pare dovremo direai vip e dare il bentornato ai nip. Giuseppe Candela su Dagospia ha rivelato che per la prossima stagione dovrebbe andare in onda ilclassico, sempre condotto da Alfonso Signorini, ma con unanettamente inferiore a quella del GF Vip 7. Il nuovo GF pare durerà tre mesi, come le primissime edizioni di 90/100 giorni. Felice del ritorno ...