Risultati classifica Serie A: in campo Fiorentina-Atalanta (Di lunedì 17 aprile 2023) Risultati classifica Serie A: tutti gli aggiornamenti della ventinovesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventinovesima giornata di Serie A che si svolgerà tra il 14 e l'17 aprile 2023: i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. VENERDI' 14 APRILE CREMONESE-EMPOLI 1-0 (4? Dessers) SPEZIA-LAZIO 0-3 (36? Immobile, 52? F. Anderson, 89? M. Antonio) SABATO 15 APRILE BOLOGNA-MILAN 1-1 (3? Sansone, 39? Pobega) NAPOLI-HELLAS VERONA 0-0 INTER-MONZA 0-1 (78? Caldirola) DOMENICA 16 APRILE LECCE-SAMPDORIA 1-1 (31? Ceesay, 75? Jesé Rodriguez) TORINO-SALERNITANA 1-1 (10? Vilhena, 56? Sanabria) SASSUOLO-JUVENTUS 1-0 (65? Defrel) ROMA-UDINESE LIVE 1-0 (37? Bove) LUNEDI' 16 APRILE ...

