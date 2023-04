Risposta ufficiale di Rabona Mobile oggi 17 aprile sui problemi in corso

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 17 aprile 2023) Ci sono nuovi elementi da prendere in considerazione17, in merito aidiche persistono. Premesso che al momento della pubblicazione del nostro articolo ancora non ci siano segnali di ripristino per la navigazione Internet, a quasi una settimana di disanza dalle prime segnalazioni del pubblico, occorrono un paio di aggiornamenti per tutti. Tra voci relative alle tempistiche di “riparazione“, fino ad arrivare ad alcuni chiarimenti dell’assistenza giunti direttamente dai canali social dell’operatore, effettivamente vale la pena tornare sull’argomento questo lunedì. Focus sull’ultima replicadi17, in merito aiancora in ...