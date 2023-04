Rins taglia i capelli al team dopo la vittoria!

Scommessa pagata nel box della Honda Lcr dopo la vittoria a Austin di Alex: il pilota spagnolobrutalmente i capelli ai componenti del team con un rasoio ...Il cronometro si è fermato alle ore 14.45 di Austin, le 21.45 in Italia : Luca Mariniil traguardo del GP delle Americhe in seconda posizione, alle spalle di Alexe davanti al campione ...Red Bull KTM Factory 26 9A. LCR Honda 22 10 Morbidelli F. Yamaha factory 21 11 Marini L. ... Sinistra Italiana: "Il governo Melonila spesa sanitaria e non tassa gli extra profitti" ...

MotoGP Stati Uniti, terza tappa del Mondiale: ad Austin vince Rins su Honda Lcr, cade Bagnaia RaiNews

MotoGP GP Austin 2023 Monster Energy Yamaha - Fabio Quartararo ha centrato un'inaspettato podio al Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento della MotoGP 2023. Il pilota della Yamaha dopo una bel ...Vince Rins, secondo Marini, terzo Quartararo. Pecco aveva dominato con pole position, sprint race e un ottimo spunto in partenza. La pressione dello spagnolo lo ha indotto in errore. Ma il campionato ...