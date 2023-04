Ricordi il Sony Walkman? I collezionisti pagano migliaia di euro per uno così

In un pezzo sulla Stampa, Steve della Casa scrive che Jennifer, elencando i suoilavorativi ... Al punto che allatoccò pagare una penale per violazione del copyright. Come da sua etica del ...Nashley porta in superficie la crudezza della vita, racconta episodi,, sentimenti personali,... "Attrazione fatale" (Music Italy) è il nuovo singolo di Beatrice Quinta , artista rivelazione ...Troviamo una fotocamera principaleIMX766 da 50MP in grado di scattare foto dal buono all'... promemoria, scansione documenti e salvare i proprima non stupiscono. La fotocamera frontale ...

Sony World Photography Awards: annunciati i vincitori del 2023 Il Fotografo

La World Photography Organisation ha annunciato oggi i vincitori assoluti del concorso di fotografia. L'Iris d'Or della 16esima edizione è un omaggio ad Anton Hammerl, fotoreporter assassinato durante ...