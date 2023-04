Riciclo della plastica, Gaeta fiore all’occhiello della provincia di Latina (Di lunedì 17 aprile 2023) Gaeta – Attenzione all’ambiente e best practice, per puntare sempre di più ad una Gaeta green. Rivolgere uno sguardo particolare all’educazione ecologica rappresenta una delle priorità dell’azione di governo dell’Amministrazione Leccese, che si pone l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini. A tal proposito, diventa fondamentale quanto necessario innalzare sempre di più i livelli di raccolta differenziata, al fine di conseguire importanti risultati nel superamento delle percentuali attese: secondo Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nel 2021 la raccolta differenziata in Italia raggiunge il 64% dei rifiuti urbani prodotti, andando sempre più vicino all’obiettivo del 65% fissato nel 2012, risultato che il Comune di Gaeta ha ormai pressoché ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 17 aprile 2023)– Attenzione all’ambiente e best practice, per puntare sempre di più ad unagreen. Rivolgere uno sguardo particolare all’educazione ecologica rappresenta una delle priorità dell’azione di governo dell’Amministrazione Leccese, che si pone l’obiettivo di migliorare la qualitàvita di tutti i cittadini. A tal proposito, diventa fondamentale quanto necessario innalzare sempre di più i livelli di raccolta differenziata, al fine di conseguire importanti risultati nel superamento delle percentuali attese: secondo Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nel 2021 la raccolta differenziata in Italia raggiunge il 64% dei rifiuti urbani prodotti, andando sempre più vicino all’obiettivo del 65% fissato nel 2012, risultato che il Comune diha ormai pressoché ...

