Ribaltone a Udine, vince il centrosinistra: De Toni nuovo sindaco. "Ho le maniche già rimboccate"

Alberto De Toni, candidato del centrosinistra, è in testa al ballottaggio per l'elezione del sindaco di Udine. Quando sono state scrutinate 95 sezioni su 98, ha ottenuto il 52,78% dei voti, mentre il ...

