Revisione veicoli pesanti | Fita | “Priorità alla sicurezza stradale | accelerare lo smaltimento delle pratiche”

(Di lunedì 17 aprile 2023) ROMA – La Sicilia come esempio virtuoso. La Sardegna come esempio opposto. E in mezzo una frammentazione di situazioni, tempistiche, modalità che fa venire in mente il Paese dei mille campanili. E tutti i problemi di sminuzzamento che ne discendono per l’Italia. È la fotografia di un servizio – meglio sarebbe dire un disservizio – cruciale per lae per l’economia del trasporto su gomma: ladei. A scattarla CNA(Federazione italiana trasportatori artigiani), l’unioneimprese di trasporto associateConfederazione, che ha mappato la situazione attraverso i suoi associati di tutta Italia. Tempi biblici L’iniziativa di CNAscaturisce da una considerazione: i tempi di attesa ...